Hansetag 2022 : Volunteers für Hansetag gesucht

Übergabe der Hanse-Fahne: Bürgermeister Reiner Breuer, Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und Rigas Bürgermeister Martins Stakis. Foto: Stadt Neuss

Neuss Vom 26. bis 29. Mai trägt Neuss den 42. Internationalen Hansetag aus. Bereits zum zweiten Mal nach 1984 darf die Stadt Gastgeber des Events sein – und tausende Delegierte aus aller Welt begrüßen. Neuss sucht Helfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Vier Tage lang können Besucher aus dem In- und Ausland Konzerte, Vorträge und weitere Events, darunter einen Fischmarkt, die HANSEartWORKS und eine Kulturmeile, besuchen.

Im Vorfeld reiste Bürgermeister Reiner Breuer bereits im vergangenen August nach Lettland zum vorherigen Hansetag-Gastgeber Riga. In der lettischen Hauptstadt fand der 41. Internationale Hansetag unter dem Motto „Durch die Jahrhunderte segeln“ statt – damals noch größtenteils in Online-Formaten und nur mit wenigen lokalen Präsenzveranstaltungen. Der dortige Bürgermeister Martins Stakis übergab offiziell die Hanse-Fahne an den Nachfolger Neuss. „In den Gesprächen in Riga haben wir gemerkt: Die Hanse-Familie ist heiß darauf, nach Neuss zu kommen“, so Breuer im August.

Im Rheinland soll der Hansetag in diesem Jahr endlich wieder in Präsenz stattfinden können, auch, wenn die Pandemie weiterhin für Unsicherheiten bei der Planung sorgt. Die Vorbereitungen laufen, was noch fehlt, sind helfende Hände. Gesucht werden dafür Volunteers ab 16 Jahren, die das Team unterstützen und mit anpacken wollen. „Die Aufgaben sind dabei ganz unterschiedlich“, sagt Lena Wittig, Projektmanagerin bei Neusser Marketing, die sich um die Realisierung des Hansetages kümmern. „Sie reichen von der Beratung von Besuchern an bestimmten Informationspunkten, über den Empfang und die Betreuung der Delegierten aus dem In- und Ausland bis hin zur Akkreditierung von Gästen. Auch serviceorientierte Hilfe und Wegweiser zählen dazu.“

Wer sprachlich was auf dem Kasten hat, ist bei der internationalen Veranstaltung genau richtig: Aus 16 Nationen werden rund 2000 Delegierte und zahlreiche weitere Besucher erwartet. Insbesondere Kenntnisse in den Sprachen Englisch und Russisch, aber auch Lettisch, können bei der Kommunikation mit internationalen Gästen von Vorteil sein – sind aber kein Muss. Auch die Arbeitszeiten seien flexibel, so Wittig. Volunteers könnten sowohl ganztägig über mehrere Tage eingesetzt werden, als auch kürzere Schichten übernehmen. Neben Spesen und Verpflegung erhalten die Volunteers zudem eine Goodie Bag mit Produkten und freien Eintritt zur großen Hanse-Party am Samstagabend, 28. Mai, mit Freigetränken und kostenlosem Essen.