Bauarbeiten in Neuss Langemarckstraße und Hammer Landstraße gesperrt

Die Maßnahmen in diesem Abschnitt erfolgen wiederum in mehreren Teilen. Unter anderem erneuert die ISN die Regen und Schmutzwasserkanäle an der Hammer Landstraße. Hierfür müssen am kommenden Wochenende nacheinander die Langemarckstraße und ein Teil der Hammer Landstraße gesperrt werden. Zunächst wird am Freitag, 19. Januar, die Langemarckstraße auf ganzer Länge zwischen Hammer Landstraße und der Stresemannallee voll gesperrt. Umleitungen werden über den Willy-Brandt-Ring und die Hammer Landstraße eingerichtet. Im Anschluss wird die Hammer Landstraße auf Höhe des Kirmesplatzes von Samstag bis Sonntag, 20. und 21. Januar, voll gesperrt.