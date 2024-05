Shakespeare-Festival in Neuss Voller Dynamik und besonders furchtlos

Drei Jahre zuvor, 2013, haben Paul Moss, Callum Cheatle, Tom Dixon und Callum Brodie die HandleBards gegründet, gleich 20 Vorstellungen von „Was Ihr wollt“ (Twelfth Night) haben sie in Großbritannien gegeben. Chaotisch und zugleich sehr klug, lustig und respektlos haben sie sich dem Werk des Barden Shakespeare gewidmet, zeigen vor allem seine Komödien so, dass man es in English gut verstehen kann. Die HandelBards reisen, wenn es eben geht, mit dem Rad an: „Weil uns der Planet am Herzen liegt und wir Nachhaltigkeit und ein gesundes Leben fördern wollen“, sagen sie selbst.