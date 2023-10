Nachfolgerin ist Jessica Jüntgen Volksbank Düsseldorf Neuss verabschiedet Vorstand Klaus Reh

Diese guten, ja rekordverdächtigen Zahlen konnte die Volksbank in der Vergangenheit längst nicht immer vorlegen. „Wir haben aus einem Patienten einen Hochleistungssportler gemacht“, sagte Sprecher Rainer Mellis am Freitag zu Beginn der Verabschiedung seines Kollegen Reh, mit dem er 21 Jahre erfolgreich zusammenarbeitete, davon 16 Jahre im Vorstand. Diese Kontinuität ist bei der Volksbank nicht selbstverständlich. Daran erinnerte Klaus Reh im Gespräch mit Journalistin Tanja Keitel auf der Zeughaus-Bühne: „Als ich 2007 für den Vorstand bestellt wurde, hatte ich zuvor in 28 Jahren bereits 17 Vorstände erlebt.“