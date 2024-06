Vertreterversammlung der Volksbank Düsseldorf Neuss 2024 Drei Prozent Dividende und ein starkes Statement gegen Rassismus

Mellis nutzte die Gelegenheit aber auch für ein starkes Statement mit Blick auf die Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2024. Er erinnerte an den Krieg in der Ukraine und in Nahost, an den ehemaligen US-Präsident Donald Trump, der, obwohl verurteilt, erneut kandidieren könne sowie an eine Sicherheitslage in Deutschland, die nach dem Attentat auf einen Polizisten in Mannheim Anlass zur Diskussion biete. „Auch dieses wird leider ein Grund des Rechtsrucks bei der Europawahl sein“, so Mellis. Hierzulande werde unterdessen Cannabis legalisiert: „Als hätten wir keine anderen Herausforderungen! Armes Deutschland...“