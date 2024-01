Hubertus-Schützen-Gesellschaft Neuss Volker Albrecht führt Hubertusschützen ins Jubiläumsjahr

Die Weichen sind gestellt. Auch in personeller Hinsicht. Bei der Generalversammlung im Marienhaus bestätigten die Mitglieder einen Vorstand im Amt, der auf allen Positionen unverändert geblieben ist. So steht der Major und erste Vorsitzende Volker Albrecht, der seit 2010 im Amt ist, an der Spitze eines gut eingespielten Teams.