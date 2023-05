Missgeschick in Neuss Virale Entschuldigung für kaputtes Schäfchen

Sie habe den Eltern deshalb zeigen wollen, dass sie mit ihrem Umgang mit dem Missgeschick ihres Kindes alles richtig gemacht haben, erklärt die Anwohnerin. Darum postete sie die Geschichte mitsamt Fotos in einer Düsseldorfer Facebook-Gruppe — mit unerwarteter Resonanz: Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Post hunderte Likes, wurde kommentiert und mehrfach geteilt. „Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und dachte nur ‚was ist denn hier los?‘“, erzählt sie. Kontakt zu den Eltern des Jungen sei über den Post bisher nicht entstanden, das sei jedoch auch nicht zwingend das Ziel der Neusserin: „Ich will ihnen nur mitteilen, dass sie tolle Eltern sind!“