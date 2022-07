Reaktionen auf Neusser Plattenladen : Vinyl erinnert NGZ-Leser an Sommer und Studienzeit

Neuss Plattenverkäufer Marcus Grönke nannte Vinyl-Platten „Erinnerungsträger.“ Und tatsächlich verbinden die NGZ-Leser viele Erinnerungen mit ihrer Sammlung. Einige Beispiele.

Es war der Anfang eines Sommer, wie es ihn damals nicht allzu oft gab. So zumindest erinnert sich NGZ-Leser Gunther Schweikert. Mehr als 40 Grad seien damals an einem Tag gemessen wurden. Jenen Sommer verbindet er mit der Platte „Secret Messages“ des Electric Light Orchestra aus dem Jahr 1983 ein. „Nach ,Discovery‘, dem Soundtrack zu ,Xanadu‘ und ,Time‘ war es meine vierte E.L.O.-LP“, berichtet er. „Und zu dieser Hitze lief die LP auf meinem Plattenspieler rauf und runter. Neben den Auskopplungen ,Rock‘n‘Roll is King‘ und ,Four Little Diamonds‘ sind vor allem das Titelstück und ,Danger Ahead‘ meine Anspieltipps. Kein Titel aber verkörpert den Supersommer 1983 (die Bonner Rheinauen wurden damals vom Bundesgrenzschutz per Wasserwerfer bewässert) besser als ,Train of Gold‘ – die damalige flirrende Hitze erscheint sofort wieder vor meinem geistigen Auge.“