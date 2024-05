Vietnamesische Spezialitäten Neuss bekommt einen wöchentlichen Streetfood-Markt

Thuy Nguyen und ihre Schwester Hang veranstalten am kommenden Sonntag (26. Mai) erstmals einen eigenen Streetfood-Markt: „Wir wollen Menschen verschiedener Kulturen zusammenführen – und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen“, sagt Thuy Nguyen. Der Markt soll zukünftig jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr an der Büdericherstraße 26 stattfinden. Beim Auftakt am Sonntag werden elf Aussteller ihre traditionellen Gerichte präsentieren: „Von klassischer Pho über Banh Mi bis Bo La Lot wird alles dabei sein“, erklärt Thuy Nguyen.