Im Neusser Stadtbad Startschuss für das vierte Sponsorenschwimmen

Parallel zum Sponsorenschwimmen steht auf drei Bahnen im Stadtbad am Sonntag, 19. November, zwischen 12 und 15 Uhr, ein Ninjacross-Wettbewerb für Menschen ab acht Jahren auf dem Programm. Am Samstag bietet der Schwimmverein ab 16 Uhr auf einer Bahn die Möglichkeit zur kostenlosen Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Bronze“, „Silber und „Gold“ an. Ein Angebot zur Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, „Seeräuber“ und Bronze unterbreiten die Stadtwerke am Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr. Am Samstag werden vom Schwimmverein um 16.30 und 17.30 Uhr Aquapowerkurse angeboten. Die Stadtwerke bieten zudem am Sonntagmorgen von 8.30 bis 9 Uhr Wassergymnastik an.