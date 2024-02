Zusammenstoß mit Pkw Vierjähriger bei Verkehrsunfall in Neuss verletzt

Ein vierjähriger Junge aus Neuss wurde am Mittwoch, 14. Februar, bei einem Verkehrsunfall gegen 8.45 Uhr bei der Kreuzung Gielenstraße und Krefelder Straße verletzt. Er war nach ersten Erkenntnissen bei für ihn rot zeigender Ampel auf die Fahrbahn der Gielenstraße gelaufen. Die Ampel hatte zu diesem Zeitpunkt für den Fahrzeugverkehr auf Grün gewechselt, sodass ein 23-jähriger Neusser mit seinem Pkw anfuhr. Weder die an der Ampel stehende Mutter, noch eine Vollbremsung des 23-Jährigen konnten einen Zusammenstoß verhindern, in Folge dessen der Junge zu Boden stürzte. Er musste verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.