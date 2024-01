Kommunalwahl 2025 in Neuss Vier Stadtverordnete bilden Kern des Grünen-Teams

Genau das wird auch ein Kriterium sein, an dem sich die Interessenten messen lassen (müssen). Was noch dazu zählen soll, werde in den nächsten Wochen erarbeitet, sagt Demmer, der von einem transparenten Verfahren spricht. Das wird im Februar mit einem Brief an alle Mitglieder eröffnet, mit dem deren Interesse an einer Kandidatur abgefragt wird. Die Verteilung auf die Wahlkreise soll bis zum Herbst erfolgen, wobei der Vorstand einen Vorschlag erarbeiten will. Denn er hat natürlich im Auge, wo die Grünen 2020 überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben beziehungsweise wo „Grünen-Diaspora“ ist.