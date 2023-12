Im Neusser Zeughaus Vier Solistinnen überzeugen beim NKO-Konzert

Weiter ging es mit Lioba Mollenhauer, die die Eröffnungsarie aus Bachs Adventskantate „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!“ gesungen hat – ein Stück, das fordernde Passagen enthält und von der 25-Jährigen gemeistert wurde. Während die ersten beiden Solistinnen eine musikalische Verbindung zu Neuss haben, wurde Neugart durch ein Chormitglied auf die Violinistin Usha Kapoor aufmerksam, die in Arizona aufgewachsen ist und nun schon seit längerer Zeit in Deutschland lebt. Angefragt für den Auftritt habe sie vorgeschlagen, eine Musikkollegin, die sie noch aus ihrem Grundstudium in Berlin kennt, mitzubringen: Die Bratschistin Karolina Errera. Das Zusammenspiel der beiden in Wolfgang Amadeus Mozarts „Sinfonia concertante in Es für Violine, Viola und Orchester KV 364“ war für den Münsterkantor selbst eine Premiere. „Die Erwartungen wurden übertroffen“, sagt er. Beide Solistinnen seien im Übergang von Masterstudium zur Festanstellung und seien entsprechend professionell. „Von ihrem Spiel ließ sich auch das Orchester inspirieren und anstecken“, meint der Kantor.