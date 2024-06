Alle ausgewählten Schulen aus Neuss dabei 100-Prozent-Quote beim Startchancen-Programm

(jasi) Mit dem Startchancen-Programm beginnt zum Schuljahr 2024/25 ein neues Bildungsprogramm von Bund und Ländern, mit dem bundesweit rund 4000 Schulen in herausfordernden Lagen über einen Zeitraum von zehn Jahren unterstützt werden sollen. In NRW erfolgt die Auswahl der Schulen nach dem Kriterium des Sozialindexes durch das Land. Gestartet wird das Programm in zwei sogenannten Kohorten mit den Schuljahren 2024/25 sowie 2025/26.