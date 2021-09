Streit in Neuss eskaliert : Brüder verletzten durch Tritte und Schläge vier Polizisten

Neuss Weil sich eine Frau in Neuss angeblich gegen ein fremdes Auto gelehnt haben soll, ist ein Streit entbrannt - und eskaliert. Vier Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt. Was geschah.

Am Mittwochnachmittag, 14. September, gegen 16 Uhr, wurden Beamte zu einem Einsatz an der Straße "Am Reuschenberger Markt" gerufen. Hier waren mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Streit geraten.