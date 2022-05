Bereitschaft im Rhein-Kreis : Vier Hilfsorganisationen sind beim Hansetag im Einsatz

Neuss Die Neusser Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe und Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sind während des Hansetages unter einem gemeinsamen Logo im Einsatz.

So ist die Station der Johanniter in einem ehemaligen Ladenlokal an der Ecke Markt/Hymgasse untergebracht, die im Rennbahnpark des Deutschen Roten Kreuzes im Bereich hinter der Hauptbühne. Wegen des großen Veranstaltungsbereichs am Hafenbecken I ist die DLRG zu bestimmten Zeiten mit Kräften und Rettungsboot dort stationiert, während sich die Malteser um den Bereich Logistik des Einsatzes kümmern. Die zentrale Einsatzleitung der Helfer befindet sich im Bereich des Rennbahnparks in der Nähe der Wetthalle. Von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend stehen die vier Neusser Rettungsorganisationen bereit.