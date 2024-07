Führungen, Radtouren und Netzwerk-Treffen Viele Mitmach-Aktionen beim Verein „Grünes Herz Neuss"

Am kommenden Samstag, 20. Juli, findet um 14 Uhr eine Erft-Radtour statt – veranstaltet von den Vereins-Mitgliedern Andrea Wilhaus und Peter Schröder. Neuss ist geprägt durch die Erft, mehrere Arme des Flusses verlaufen durch das Stadtgebiet. Auf der Tour werden mit diversen Stopps die verschiedenen Gesichter der Erft in Neuss erkundet. Am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr gibt es für das „Grüne Herz“ eine exklusive Führung durch die Kleingärtneranlage „Neue Erde“. Das Gartenland wird während der Landesgartenschau und vor allem danach Raum für verschiedenste Formen und Leidenschaften des Gärtnerns finden. Nach dem Besuch von Urban-Gardening-Beispielen erhalten die Teilnehmer bei dieser Führung durch den Vorsitzenden des Stadtverbands der Kleingärtnervereine, Thomas Alt, Einblicke in die Welt des Kleingärtnerns. Am 2. August gibt es um 17.30 Uhr dann ein Schnupperpaddeln mit dem Abteilungsleiter der Kanuten der SG Holzheim, Reiner Froitzheim. Ein Angebot nur für „Grünes Herz Neuss“-Mitglieder.