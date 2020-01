Einrichtungen in Neuss : Viele offene Fragen bei der Impf-Pflicht

Neuss Ab dem 1. März gilt bundesweit die Impf-Pflicht für Kinder, die Kitas oder Schulen besuchen sowie für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen. Das ist der Stand der Vorbereitungen.

Weltweit verzeichnete die WHO 2019 einen drastischen Anstieg an Maserninfektionen. Obwohl es den Impfstoff seit knapp 60 Jahren gibt, ist er vielerorts nicht ausreichend verfügbar. In Deutschland schon – und trotzdem sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zu wenige Menschen dagegen geimpft. Die Quote lag zuletzt bei 93 Prozent. Die von der WHO empfohlene Impfquote von 95 Prozent erfüllt der Rhein-Kreis seit einem Jahrzehnt: 2019 lag die Quote dort bei 96,6 Prozent und wieder über dem Bundesdurchschnitt. In Neuss hat es zwar seit vielen Jahren keine Maserninfektion gegeben, doch mehrere Erkrankungsfälle in Kaarst 2019 zeigen, dass die Masern noch längst nicht ausgerottet sind. Um die zu schützen, die nicht geimpft werden können, gilt ab März die Impf-Pflicht für alle anderen.