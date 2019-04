Stadtverband der Kleingärtnervereine Neuss : Familien stehen auf Kleingärten

Gnadental Kaum Leerstand bei den Kleingärtnervereinen. Interesse an Vorträgen wächst.

Das Thema Umweltschutz ist durch die Aktivistin Greta Thunberg gerade in aller Munde. Das geht natürlich auch an den Kleingärtnern nicht vorbei. So wurde dieses wichtige Thema auch am Samstag bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbandes der Kleingärtnervereine Neuss besprochen.