City-Trödel füllt die Innenstadt City-Trödel füllt die Neusser Innenstadt

Viele Szenen wie diese spielten sich am Sonntag in der ganzen Neusser Innenstadt ab. Der erste City-Trödel des Jahres, organisiert von Neuss Marketing und der Firma Iven, konnte bei bestem Wetter stattfinden und lockte von 11 is 18 Uhr viele Neusserinnen und Neusser in die Stadt. Der große Trödel verwandelt zwei Mal im Jahr, die ganze Stadt in einen großen Marktplatz. Das Angebot der über 250 Händler, die ausschließlich Gebrauchtwaren mitbrachten, reichte von Second-Hand-Kleidung über antik anmutende Einräder bis hinzu Büchern, Comics und Schallplatten.