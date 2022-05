Auszählung der Briefwahl : Zwei Zettel zerstören die Statistik

Neuss Die Auszählung der Briefwahl im Neusser Sozialamt ist mühsam, aber im Team lässt sich die Arbeit gut erledigen. Nur wenn die Zahlen nicht stimmen, kann es ein langer Abend werden. Ein Team musste schließlich ihre Statistik noch mal durchgehen.

Als gegen 20 Uhr alle Zählungen langsam ein Ende finden, klatscht man sich in den Briefwahlbüros der Neusser Briefwahlbezirke 0059 und 0069 erleichtert ab – der Wahlabend ist gemeistert, die Zahlen stimmen. Im Büro des Bezirks 0109 dagegen noch angestrengtes Grübeln: 748 blaue Stimmzettel-Umschläge mit gültigen Erst- und Zweitstimmen haben zu Beginn um 18 Uhr vorliegen sollen, nach Abschluss der Sortierung und Zählung fehlen zwei in der Rechnung, man kommt partout nur auf 746. Wo mag der Fehler liegen?

Zwei Stunden zuvor bricht sich nach gespannter Erwartung in den Räumen des Sozialamts eine hektische Geschäftigkeit Bann. In acht Wahlbüros geht um Punkt 18 Uhr die Auszählung der Briefwahlzettel los, die letzte Leerung des Briefkastens am Rathaus ist soeben erfolgt, die allerletzten Umschläge trudeln noch ein. Jetzt werden die Wahlurnen entsiegelt, hunderte Stimmzettelumschläge fluten die Tische. Die Briefwahl ist auch bei der Landtagswahl 2022 weiter auf dem Vormarsch: „In Neuss haben mehr als 33 Prozent der Bürger die Briefwahl gemacht, 2017 waren es noch knapp 26 Prozent“, sagt Christian Kromik, Pressereferent der Stadt. Das bedeutet viel Arbeit für die bis zu achtköpfigen Teams von städtischen Angestellten, die am Sonntagabend im Einsatz sind.

Zunächst werden jene Stimmzettel, bei denen Erst- und Zweitstimme übereinstimmen, von den anderen getrennt. „Das ist dann einfacher, der Stapel der übereinstimmenden Stimmzettel ist nämlich deutlich größer“, sagt Ralf Bayer vom Team Bezirk 0059. Anschließend werden die Stimmzettel nach Parteien geordnet, jedes Team-Mitglied übernimmt eine Partei und legt sie in einem Tischeckchen ab, was zu wildem Herumgereiche führt. Plötzlich ruft Bayers Kollegin erstaunt aus, sie hat eine ungültige Stimme gefunden: „ Hier hat jemand den Wahlschein in den Stimmzettelumschlag gelegt. Wir können dann ja den Namen lesen, die Wahl ist also nicht mehr anonym“, erklärt sie. Die Arbeit ist mühsam, aber „es macht Spaß, nur wir müssen miteinander reden, das ist wie in der Küche“, sagt Bayer.