Im Neusser Zeughaus Viel Applaus für das Frühlingskonzert der NKO

Wer den Auftritt verpasst hat, kann das Neusser Kammerorchester bei seinem Auftritt in Waldniel erleben. Dort gastiert das NKO am Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, erstmals in der St. Michael Kirche. Neben Bruckners Sinfonie Nr. 7 in einer Fassung für Kammerorchester und Harmoniemusik stehen weitere Werke des Komponisten auf dem Programm.