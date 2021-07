Stadtrat in Neuss wird digitaler : Videostream aus Sitzungen wird Standard

Sitzungen in Präsenz waren seit der Konstituierung des Rates in der Stadthalle die absolute Ausnahme. Digitale und hybride Formate überwogen. Das möchte die Stadt ausbauen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Neuss möchte an einem Modellprojekt des Landes zu digitalen Sitzungen teilnehmen. Was dabei schon möglich ist, soll in der Geschäftsordnung fest verankert werden. Mut machen gute Erfahrungen – und gute Einschaltquoten. So soll es funktionieren.