Neuheiten im VHS-Programm Neuss : Von Hobby-Imkerei und süßen Versuchungen

Wer in die Welt der Hobby-Imker reinschnuppern will, hat dazu am 29. September Gelegenheit. Archiv-Foto: dpa. Foto: dpa/Cindy Riechau

Neuss Im neuen Halbjahresprogramm der VHS gibt es mehr als 100 neue Kurse zu entdecken. Ein Überblick.

Süß geht es am Mittwoch, 18. September, zu. Denn dann hält Margit Schulte Beerbühl einen Vortrag über einen echten Neusser Klassiker. Von 18.30 bis 20 Uhr heißt es im Romaneum an der Brückstraße: „Süße Versuchungen: Neuss, Novesia und die Goldnuss“.



Politik und Gesellschaft Spätestens seit der Bewegung „Fridays for Future“ ist das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft angekommen. In Kooperation mit der Initiative „Transition Town“ Neuss bietet Stefan Bokler an gleich fünf Terminen (3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember und 14. Januar 2020) Gesprächsrunden an, bei dem die Frage behandelt wird: „Wie kann ich nachhaltig leben?“. Diese finden im Romaneum statt.