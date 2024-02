Kulturausschuss: „Gehofft, dass es nicht passiert“ Neusser VHS-Leiterin steht vor Wechsel nach Köln

Die Volkshochschule wird sich wohl eine neue Leitung suchen müssen. Denn nach etwas mehr als fünf Jahren in Neuss schickt sich Marie Batzel an, die Stadt in Richtung Köln zu verlassen. Dort soll sie nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers am kommenden Montag durch den Haupt- und Sicherheitsausschuss der Stadt zur Direktorin der VHS Köln bestellt werden. In Personalunion würde Batzel dann auch das Amt für Weiterbildung der Domstadt leiten. Dem Vernehmen nach ist die 43-Jährige der einzige Personalvorschlag der Kölner Stadtverwaltung für beide Funktionen.