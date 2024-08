Von sportlich bis kulinarisch VHS Neuss lockt mit neuen Vorträgen und Kursen

Eine Mal- und Zeichen-Exkursion der VHS in die Krickenberger Seenlandschaft findet am Samstag, 31. August, von 10 bis 17 Uhr, statt. Im malerischen Naturschutzgebiet in der Nähe von Venlo finden sich großartige Landschaftsmotive wie Ausblicke auf den Wittsee, Uferszenen an der Nette sowie Blicke in lichte Wälder und Felder. Das Entgelt beträgt 31,52 Euro.