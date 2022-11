Traditionsclub VfR Neuss VfR-Geschäftsstelle ist jetzt im Jahnstadion

Der VfR um seinen zweiten Vorsitzenden Markus Wahle kommt nun ebenfalls an der Jahnstraße unter – nur eben auch mit Vereinsräumlichkeiten. Direkt am Haupteingang des Stadions, gleicher Hand, hat er sich in zwei Doppelcontainern mit Wasser-, Strom- und Heizversorgung sowie zwei Garagen zur Lagernutzung eingerichtet. Die Sportverwaltung hat die 190.000 Euro teuren Baumaßnahmen unterstützt. Dazu gehörten auch die Fundamente und ddas Pflaster für das Umfeld der Geschäftsstelle.