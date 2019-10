Stadt widerspricht Telekom : Breitband-Ausbau an Neusser Schulen verzögert sich um Monate

Breitband-Ausbau an Neusser Schulen verzögert sich um Monate

Der Breitband-Ausbau an den Neusser Schulen soll im Jahr 2020 fertiggestellt sein.

Neuss Über die Ursache herrscht Uneinigkeit bei Stadt und Telekom. Der kreisweite Ausbau-Gesamtplan soll nicht betroffen sein.

(jasi) Unerfreuliche Nachrichten gab es für die Stadt Neuss jetzt bei einem Treffen im Kreishaus Grevenbroich. Dorthin hatte die Koordinatorin des Rhein-Kreises alle beteiligten Kommunen eingeladen, um unter anderem den Sachstand zum geförderten Breitbandprojekt zu besprechen. Dort wurde der Stadt Neuss mitgeteilt, dass es nach Angaben der Telekom zu Verzögerungen beim Breitband-Ausbau an Neusser Schulen kommen wird. Rund vier Monate länger soll es nun dauern.

Die gute Nachricht: „Unser Ziel ist es weiterhin, alle Schulen in Neuss bis 2020 mit einem Breitbandanschluss auszustatten. Nach jetzigem Stand wird dieses Ziel auch, trotz der im Schulausschuss angesprochenen Verzögerungen, erreicht werden“, sagt Stadtsprecher Tobias Spange auf Nachfrage.

Die Stadt widerspricht zudem der Telekom. „Der Grund für die Verzögerungen liegt nicht, wie von der Telekom behauptet, an zu langen Antragsverfahren für die Standortgenehmigungen“, sagt Spange. Von bisher 28 gestellten Anträgen seien bereits 24 genehmigt, zwei befänden sich noch in Bearbeitung und zwei weitere seien wegen ungeeigneter Standorte abgelehnt worden. Da vor der Genehmigung die Auswirkungen auf den Straßenverkehr (zum Beispiel die Sicht der Verkehrsteilnehmer oder verbleibende Gehwegbreiten) sowie andere öffentliche Belange (etwa Wechselwirkungen mit öffentlichem Grün) geprüft werden müssen, seien verschiedene Stellen der Neusser Stadtverwaltung zu beteiligen. Diese müssten die Standorte einzeln prüfen. „Die Bearbeitungszeit beträgt dabei weniger als sechs Wochen“, sagt Spange. Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion an die Telekom blieb bislang unbeantwortet.