Neusser Partnerstadt : Verübten Soldaten aus Pskow das Massaker in Butscha?

Dem Entsetzen folgt die Aufklärung: Eine Spur führt nach Pskow. Foto: dpa/Rodrigo Abd

Neuss Den Kontakt in die russische Partnerstadt Pskow nicht abreißen zu lassen, ist der erklärte Wille von Bürgermeister Reiner Breuer. Doch nun fällt der Name von Pskow in einem anderen, fürchterlichen Zusammenhang.