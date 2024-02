Vertreter aus Leuven in Neuss Deutsch-belgischer Abend gegen das Vergessen

Botschafter Kotthaus betonte die starke Erinnerungskultur in Belgien, die im Unterschied zur deutschen vor allem den Ersten Weltkrieg in den Blick nimmt. „Bis 1914 hatten Deutschland und Belgien hervorragende Beziehungen“, so Kotthaus. Daher war die Erschütterung umso größer. Doch in der Neuss-Leuvener Städtefreundschaft sieht er großes Potenzial: „Die Zusammenarbeit von Neuss und Leuven zeigt exemplarisch, in welch vielfältiger, kreativer Art und Weise Gedenken stattfinden kann und welche Freude es bereiten kann.“