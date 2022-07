Mordkomission ermittelt : Versuchter Tötungsdelikt in psychiatrischer Fachklinik in Neuss

Die Mordkommission ermittelt in diesem Fall. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Neuss War es ein versuchter Tötungsdelikt? Was hat ein 22-Jähriger mit dem Fall zu tun? Diesen und anderen Fragen muss nun die Mordkommission nachgehen, nachdem ein Patient in einer psychiatrischen Fachklinik in Neuss leblos aufgefunden wurde - später aber von Ärzten reanimiert werden konnte.

Der Patient wurde am Donnerstagabend, 30. Juni, gegen 23.15 Uhr leblos in seinem Zimmer aufgefunden. Ein Notarzt wurde gerufen. Nach einer erfolgreicher Reanimation stabilisierte sich der Gesundheitszustand des 56-Jährigen nach Angaben der Ärzte. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Bei dem Mann wurden Verletzungsanzeichen festgestellt, aufgrund derer ein versuchter Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, so die Polizei.

Die Beamten richteten eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein. Ein erster Tatverdacht richtet sich gegen einen 22-Jährigen, der sich aktuell ebenfalls in stationärer Behandlung in der Klinik befindet.

Er wurde vorläufig festgenommen. Genauere Hintergründe der möglichen Tat sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

