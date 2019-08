An der Bergheimer Straße in Neuss : Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Neuss An der Bergheimer Straße ist es in der Nacht zu Montag, um 3.50 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk an der Bergheimer Straße gekommen.

Eine Anwohnerin wurde durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Polizei. Sie beobachte zwei Verdächtige, die augenscheinlich versuchten, die Eingangstür zum Büdchen aufzubrechen. Als die beiden Unbekannten die Anwohnerin bemerkten, entfernten sie sich vom Tatort und flüchteten mit einem dunkelblauen Kombi. Die Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Beim Eintreffen stellten die Beamten Hebelspuren an der Eingangstür zum Kiosk fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht anhand der Zeugenbeschreibung nach den beiden männlichen Tätern, die circa 1,70 Meter groß sind und beide bekleidet waren mit Jeanshosen und hellen Sweatshirtjacken. Die Unbekannten trugen schwarze Handschuhe. Einer der Unbekannten hat schwarze Hautfarbe und der andere trägt einen Bart.