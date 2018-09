Neuss: Versuchte Abschiebung in Holzheim eskaliert - 21-Jähriger flieht

Abschiebung eskaliert in Neuss - 21-jähriger Nigerianer auf der Flucht

Neuss-Holzheim Am frühen Montagmorgen sollte ein 21-Jähriger aus Nigeria in Neuss abgeschoben werden. Der Mann flüchtete vor den Beamten. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach ihm, bislang ohne Erfolg.

Eine versuchte Abschiebung ist am frühen Montagmorgen eskaliert, als ein 21-jähriger Nigerianer vor Mitarbeitern des Integrationsamtes auf das regennasse Dach eines mehrstöckigen Gebäudes an der Martinstraße in Holzheim floh. Weil ein Selbstmordversuch nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, die das ganze Gebäude durchkämmten und das Dach mithilfe eines Hubschraubers überprüfen ließen. Zuerst hatte die Polizei mit einer Drohne die Sachlage sondiert.