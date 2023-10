Nach Angriff auf Israel Verstärkter Schutz für Neusser Synagoge

(jasi) Nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel hat das Innenministerium angewiesen, dass vor jüdischen Institutionen stärker patrouilliert werden muss. Dies ist auch in Neuss der Fall – und zwar vor der Synagoge an der Leostraße, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. „Kurz nach Bekanntwerden der Angriffe hat das Innenministerium die Polizeibehörden im Land per Erlass sensibilisiert und angeordnet, jüdischen Einrichtungen verstärkt zu bestreifen. Zudem sind die Kreispolizeibehörden aufgefordert worden, Kontakt zu den Verantwortlichen jüdischer Einrichtungen im Land aufzunehmen“, heißt es in der Stellungnahme. Dabei solle ein stetiger Austausch stattfinden. Die Sicherheitslage werde stetig neu bewertet. Dazu stehe man bundesweit mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt.