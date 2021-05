Innenstadt in Neuss : Verschönerungskur für den Meererhof

Neuss Der Meererhof bekommt ein neues Erscheinungsbild. Die Eigentümergemeinschaft entschied sich jetzt mit überwältigender Mehrheit für eine Umgestaltung der Außenflächen. Auch das Stadtklima ist dabei im Blick.

Umgesetzt werden soll der Entwurf „Grüne Komposition“ der beiden Landschaftsarchitekten Bernd Ramthun und Tobias Fischer. Dieser sieht schollenartige grüne Inseln mit einer robusten Staudenbepflanzung und Schirmgehölzen vor, die die Platzfläche strukturieren. Das teilt die Stadt mit. Durch eine passende Möblierung mit sechs geschwungenen Bankelementen und zwei Spielpunkten werden Orte der Begegnung, Kommuniklation, Freizeit und Erholung geschaffen. Zudem werden die Beleuchtungsanlagen erneuert. Die Skulptur „Münze“ konnte in die Planung integriert werden und kann demzufolge an ihrem Ort verbleiben.

Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

Corona-Regeln in der Übersicht : Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

So wird im Meererhof in Zukunft das anfallende Regenwasser über den Oberflächenbelag in die Pflanzflächen geleitet, wo ein Teil gespeichert wird und den Pflanzen längere Zeit zur Verfügung steht. Die kleinen entstehenden Naturräume sollen in unterschiedlichem Maße zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen und bewirken etwa Abkühlung durch die Verdunstung der Vegetation, Luftverbesserung durch Sauerstoffproduktion und Feinstaubbindung, Entlastung der Regenwasserkanäle, Stärkung der Artenvielfalt und nicht zuletzt eine höhere Aufenthaltsqualität. Auch in Sachen Lärmminderung leisten die Pflanzen ihren Beitrag, indem sie mit ihren Blättern Schall absorbieren.