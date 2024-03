Konzept gegen Verpackungsmüll in Neuss Kampf dem Eisbecher

Neuss · Bratwurst im Brötchen statt in der Schale, Eis in der Waffel statt im Becher: Die Stadt hat es sich zum Ziel gemacht, den Müll auf ihren Veranstaltungen zu reduzieren. Verträge mit Beschickern sollen dafür entsprechend angepasst werden. Was verändert sich?

27.03.2024 , 14:31 Uhr

Wo Plastiklöffel und Becher gereicht werden, entsteht Müll. Dem will die Stadt Neuss entgegenwirken. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Simon Janßen