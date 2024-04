Neusser Kunstinitative präsentiert Kunst aus Los Angeles am Reuschenberger Schloss

Noch im vergangenen Jahr war das Projekt „sense of space“ der Künstlerin Petra Eiko mit Unterstützung der Kunstinitative „Wurzeln und Flügel“ ins Los Angeles zu sehen. Nun haben die Werke mehr als 6000 Kilometer zurückgelegt und werden ab Sonntag, 21. April, am Schloss Reuschenberg, Gerhard-Hoehme-Allee 1, präsentiert. Gezeigt werden Installationen und Objekte, die sich mit der Frage beschäftigen, welchen Platz der Mensch im Universum, in der Natur und in der Gesellschaft einnimmt. So kann der Betrachter vor einem gewölbten Plexiglas-Objekt einen Blick in die „gesamte Welt“ werfen oder selbst der Mensch sein, der je nach Standpunkt selbst Teil der Masse ist oder aus ihr hervortritt. Überhaupt möchte die Künstlerin mit ihren wiederkehrenden Symbolen wie dem Auge oder der Figur „Niemand“ zeigen, dass jeder einzelne dazu aufgefordert ist, sich für Veränderungen einzusetzen. Die Vernissage beginnt am Sonntag um 12 Uhr und endet um 17 Uhr. Danach ist die Ausstellung immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung, post@wurzelnundfluegel.org geöffnet.