Parken in Neuss Ärger über vermüllte Treppen im Tranktor-Parkhaus

„Unsere Parkhäuser werden täglich professionell gereinigt, um eine saubere und angenehme Nutzung zu gewährleisten“, sagt der Unternehmenssprecher weiter. Und auch auf Zuruf würden zusätzliche Reinigungen durchgeführt – in jenem Fall sei dies bereits am Dienstagmittag geschehen. Damit sich solche Vorfälle nicht häufen, sei zudem eine Sicherheitsfirma beauftragt, die tagsüber und in der Nacht regelmäßig nach dem Rechten sieht und gegebenenfalls Müll beseitigt beziehungsweise die Verursacher anspricht.