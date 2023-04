Demenzkranker Mann Vermisster (77) radelt über 90 Kilometer nach Neuss

Sein Anwesen in Erpel hatte der Mann am Morgen des Ostersonntag gegen 10.30 Uhr verlassen und war nicht wie geplant nach Hause zurückgekehrt. Die zunächst geäußerte Vermutung der Polizei, dass der Vermisste, der ein blaues Damen-E-Bike mit sich führte, in Richtung der rund acht Kilometer entfernten Stadt Bad-Honnef geradelt sein könnte, sollte sich als falsch herausstellen. Der Mann sollte nämlich eine wesentlich weitere Strecke zurückgelegt haben, wurde um 21.08 Uhr wohlbehalten in Neuss angetroffen und war zwischenzeitlich in Obhut der Polizei. Er befand sich somit etwa 92 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. „Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut“, teilte die Polizei-Inspektion in Linz mit.