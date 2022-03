Nach Suche : Vermisste 13-Jährige aus Neuss ist wieder zu Hause

Neuss Die Polizei suchte nach einer 13-Jährigen, die seit Donnerstag, 17. März, vermisst wurde. Am Freitag ist sie wohlbehalten nach Hause gekommen.

Sowohl in Neuss als auch in Düsseldorf waren Polizeikräfte am Freitag in Alarm versetzt und suchten nach einem vermissten Mädchen, das nach einem Ausflug mit Freunden am Vortag nicht heimgekehrt war.