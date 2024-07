Tierische Liebe im Neusser Federheim Wenn Papageien zu Turteltauben werden

Darum war klar: Eine Partnerin muss her. Und da es noch keine Dating-Apps für Papageien gibt, es aber wichtig ist, das Tier nicht einfach mit einem beliebigen Papageien zu verkuppeln, mussten Babette Terveer und Co. anderweitig aktiv werden. Die Chance auf einen Flirt bot sich im Bochumer Papageien-Markt. „Dort gibt es eine Art Honeymoon-Suite, in der Papageien vergesellschaftet werden“, sagt Terveer. Für Jakob war es der Beginn einer gleich mehrwöchigen „Dating-Phase“. Zunächst war er in einer Spezial-Voliere, also getrennt von den anderen Vögeln, untergebracht. So sollte schonend herausgefunden werden, welche anderen Papageien sich ihm durch das Gitter hindurch nähern. Erst nach ein paar Wochen – Jakob ist äußerst wählerisch – war dann klar: Becky ist seine Herzensdame.