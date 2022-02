Reaktionen aus Neuss : Autoren bedauern Absage der Leipziger Buchmesse

Neuss Besonders für kleine Verlage wäre die Leipziger Buchmesse eine Chance gewesen. Der Neusser Wolfgang Reif wäre mit seinem Skript-Verlag erstmals dabei gewesen.

Wolfgang Reif steckte mitten in den Vorbereitungen, als er von der Absage der Leipziger Buchmesse hörte: „Für uns wäre es eine große Chance gewesen“, erzählt der Neusser, der in diesem Jahr zum ersten Mal mit seinem Skript-Verlag an der Veranstaltung in Leipzig teilgenommen hätte. Doch die fällt nun schon zum dritten Jahr in Folge aus: Grund dafür seien die zahlreichen Absagen von Ausstellern in den vergangenen Tagen gewesen, so „dass die erwartete Qualität und inhaltliche Breite einer solchen großen Publikumsmesse nicht mehr gewährleistet ist“, heißt es vom Veranstalter. Laut Berichten seien es vor allen Dingen große Verlage gewesen, die ihre Teilnahme zurückgezogen haben. Der Spiegel berichtet von Schriftstellern, die ihren Unmut darüber in einem offenen Brief kundgetan haben und den großen Verlagen ein unsolidarisches Verhalten vorwarfen. Denn nach aktuellem Stand der sächischen Coronaschutzverordnung wäre die Messe unter Einschränkungen zulässig gewesen.