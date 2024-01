Immer wieder Stau in Neuss Kampf gegen Verkehrschaos am „Etienne“

SPD und Grüne setzen sich für die kurzfristige Inbetriebnahme der Notzufahrt über die Straße Am Hasenberg ein. „Damit hätte man eine zweite Zufahrt zum Krankenhaus und die Möglichkeit, dass sich der Rückstau reduziert“, erklärt Claudia Föhr (SPD). Und um den gestiegenen Besucherandrang am Krankenhaus und im Ärztezentrum dauerhaft besser in den Griff zu bekommen, muss nach Ansicht von SPD und Grünen auch geprüft werden, ob die bisherige Notzufahrt durch bauliche Maßnahmen dauerhaft in Betrieb genommen werden kann. „Bei den damaligen Bauarbeiten konnte ein ähnliches Verkehrschaos durch die zweite Zufahrt jedenfalls verhindert werden“, erinnert Manfred Haag, Stadtverordneter der Grünen. SPD und Grüne sehen ansonsten auch das „Etienne“ und das Ärztezentrum in der Pflicht, ebenfalls kurzfristige Verbesserungen zu prüfen. „Es sollte beispielsweise geprüft werden, ob der große Andrang auf den Parkplatz kurzfristig verbessert werden kann“, regt Manfred Haag an. So wäre es beispielsweise denkbar, die Höchstparkdauer auf dem Parkplatz zu reduzieren.