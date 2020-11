Straßenverkehr in Neuss : Verkehrsberuhigung in der Pomona gefordert

SPD-Stadtverordneter Marc Vanderfuhr hat mit Anwohnern an Verbesserungsvorschlägen gearbeitet. Foto: SPD Neuss

Neuss Die SPD will sich für eine Verkehrsberuhigung in der Pomona einsetzen. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung auf den Tisch kommen.

Wann das Gremium tagt, muss allerdings noch festgelegt werden. Zunächst einmal steht am 6. November die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrates an. Dabei geht es unter anderem auch um die Bildung der Ausschüsse und ihre Besetzung.

Dass in der Pomona Handlungsbedarf besteht, haben Bürger bereits länger betont. Der SPD-Stadtverordnete Marc Vanderfuhr hat sich mit ihnen in Verbindung gesetzt und an Verbesserungsvorschlägen gearbeitet. Die Anwohner klagen demnach unter anderem über immer häufigere Geschwindigkeitsüberschreitungen, Lärmbelastungen durch Fahrzeugbeschleunigungen und gefährliche Situationen mit spielenden Kindern – und das, obwohl auf der Straße bereits jetzt Tempo 30 gilt. Die Probleme sollen nun angegangen werden. „Ich habe mir vor Ort ein Bild von den Problemen gemacht und gemeinsam mit den Anwohnern viele Ideen erarbeitet, die jetzt von der Verwaltung geprüft werden sollen“, erklärt Vanderfuhr. Neben der Errichtung von Fahrbahnschwellen oder der Einrichtung einer Anliegerstraße soll auch die Anordnung von alternierenden Parkplätzen, die Anbringung eines Piktogrammes auf der Straße sowie eine optimierte Beschilderung geprüft werden.

Bevor es zu einer Umsetzung möglicher Maßnahmen kommt, sollen die Vorschläge der Verwaltung bei einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt werden.

(NGZ)