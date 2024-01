Verhandlungen laufen Neusser Römerpark bald wieder vollvermietet?

Noch ist es leer und dunkel hinter den großen Schaufenstern des früheren Autohauses Gottfried Schultz. Noch immer weisen diverse Plakate auf den längst erfolgten Umzug an die Hammer Landstraße hin. Der großflächige Leerstand – insgesamt geht es um rund 3600 Quadratmeter – ist zwar das Sorgenkind im Nahversorgungszentrum an der Römerstraße, allerdings ist es aktuell das einzige. Zudem besteht berechtigte Hoffnung, dass die Fläche bald wieder belegt sein wird. „Wir befinden uns in ganz konkreten Verhandlungen“, sagt Matthias Henzler, Projektentwickler bei der RMI-Immobilien-Gruppe, der Eigentümerin der Liegenschaft in der Neusser Nordstadt. Konkrete Namen können zwar noch nicht genannt werden, dafür allerdings potenzielle Branchen. Demnach führe man Gespräche mit „nicht zentrenrelevanten“ Unternehmen. Dazu zählen zum Beispiel Player aus dem Möbel-, aber auch aus dem Indoor-Spielplatz- oder Fitnesscenter-Segment.