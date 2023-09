Schwimmer flüchtet vor Rettungskräften Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr am Rhein

Am vergangenen Sonntag wurde die Feuerwehr gegen 19.30 Uhr an den Rhein alarmiert, wo aufmerksame Passanten eine Person im Wasser gesehen hatten, die augenscheinlich erfolglos versuchte, wieder ans Ufer zu gelangen. Sofort wurden mehrere Einheiten der Feuerwehren Neuss und Düsseldorf sowie der DLRG und Wasserwacht zum gemeldeten Stromkilometer auf Höhe der Josef- Kardinal-Frings-Brücke entsandt. Etwa 50 Einsatzkräfte besetzten zu Land und zu Wasser entsprechende Anfahrtspunkte und suchten den Rhein ab. Befragungen von Zeugen ergaben, dass die Person es nach längerer Zeit im Wasser doch eigenständig an Land geschafft hatte und dann unverzüglich die Flucht ergriffen hat. Der Einsatz wurde daraufhin für alle eingesetzten Kräfte abgebrochen.