Neubaugebiet Blausteinsweg in Neuss In der Klimaschutzsiedlung werden weitere Grundstücke vergeben

Für die Klimaschutzsiedlung in Holzheim hat die Vermarktung weiterer unbebauter Wohnbaugrundstücke begonnen. In dem Neubaugebiet rund um den Blausteinsweg werden im neuen Jahr sowohl Grundstücke für private als auch für gewerbliche Bauherren angeboten. Diese werden laut Stadt im Rahmen eines Bieterverfahrens vergeben. Das Mindestgebot beträgt 650 Euro pro Quadratmeter. Zusätzliche Kosten für Erschließungsbeitrag, Kanalanschlussbeitrag sowie ökologischen Beitrag fallen nicht an. Angebote können ab sofort und noch bis zum 15. April abgegeben werden.