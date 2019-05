Schützenfeste in Neuss : Weckhoven: Verfeinertes Festkonzept kommt gut an

Neuss Rund 500 Aktive freuten sich am Wochenende über gutes Kirmeswetter. Kleine Änderungen sollten sich rentieren.

Das Weckhovener Schützenfest stand am Sonntag unter dem Motto: „Die Qual der Wahl!“ Doch nicht nur die Entscheidung zwischen Currywurst und Schaschlik oder Pils und Alt musste gefällt werden, sondern auch die an der Wahlurne. „Kein Problem“, sagte Vereinspräsident Dieter Moll auf die Frage, ob sich die Feierlichkeiten mit dem Gang zum Wahllokal kombinieren lassen.

500 Aktive marschierten am Wochenende zum Weckhovener Schützenfest auf. Nicht nur Schausteller Josef Kremer freute sich über „bestes Kirmeswetter“. Bereits das Programm am Samstag war prall gefüllt. Nach Schützengottesdienst, Umzug zum Ehrenmal, Zapfenstreich und dem Umzug zum Zelt galt es, zahlreiche Jubilare zu ehren. Hervorzuheben ist Werner Uersfeld vom Grenadierfahnenzug „Schwatte Fräck“, der für 50 Jahre ausgezeichnet wurde. Die Band „Farbton“ ließ es abends richtig krachen. „Das Zelt war voll“, resümiert Pressewart Dominik Merten.

Bereits zur Meldung der Majore beim Oberst um 11 Uhr ging es im Zelt bereits heiß her. Die Einladung der ehemaligen Könige zum Festkommerz hatte in der Vergangenheit immer am Schützenfest-Montag stattgefunden, diesmal allerdings bereits am Sonntagmorgen, weil dieser einen festlicheren Rahmen biete.