Lesung ist geplant Neusserin schreibt Kurzgeschichten rund um das „Mokkaloch“

Nun hat sie 13 Kurzgeschichten veröffentlicht, die zu unterschiedlichen Zeiten rund um das „Mokkaloch“ spielen. „Mokkaloch“ heißt passenderweise auch das Buch, das sie nun im Selfpublisher-Verlag „epubli“ veröffentlicht hat. Inspirationen holte sich Verena Löhr direkt vor Ort, dennoch seien die Figuren und Handlungen in ihren Geschichten allesamt frei erfunden. Sozusagen eine Fiktion mit wahren Elementen. So verhält es sich auch bei einem Text, den Verena Löhr über Loui­se von Hom­pesch (1776 bis 1801) geschrieben hat. Löhr ließ die ehemalige Stiftsdame von St. Quirin ebenfalls am Mokkaloch auftauchen. „Die Handlung ist frei erfunden, sie beruht aber auf wahren Begebenheiten“, sagt die Autorin. Louise von Hompesch war eine Frau zwischen Tradition und Revolution, sie lehnte sich gegen die Hochzeitspläne auf, die ihr Vater für sie gefasst hatte. Wie sehr sie der Konflikt belastete, wird unter anderem in ihrem Tagebuch deutlich, das Einblicke in ihre Gefühlswelt gibt. Sie zeigte sich dort auch als Fürsprecherin der Aufklärung und französischen Revolution, kritisierte den Adel und die herrschende Doppelmoral in der Gesellschaft. Allein mit der Lebensgeschichte von Louise von Hompesch ließen sich ganze Romane füllen, Verena Löhr legt in ihren Kurzgeschichten jedoch viel Wert darauf, dass sie nicht länger als zwei bis drei Seiten lang sind, mit einer Pointe enden – die zum Schmunzeln oder Nachdenken anregt – und darauf, dass die Sprache gut verständlich ist. „Ich denke, das passt gut zu den heutigen Lesegewohnheiten“, meint Löhr.