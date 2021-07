Bergheimer Straße in Neuss : Vereinzelte Staus wegen Vollsperrung

Stadteinwärts ist die Bergheimer Straße bis Höhe Lupinenstraße seit Montag für den Individualverkehr gesperrt. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Stadt erwartet, dass sich die Situation an der Bergheimer Straße bald einpendeln wird. Am Montag waren die Auswirkungen der Vollsperrung jedoch zu spüren. Beim Amt für Verkehrsangelegenheiten gingen diverse Beschwerden ein. Was die Stadt dazu sagt.

Mit wachen Augen hat die Stadt am Montagmorgen auf die Bergheimer Straße geblickt. Schließlich galt es herauszufinden, wie stark die Auswirkungen der Vollsperrung sind, die nun – stadteinwärts – besteht. Fazit: Es habe zwar vereinzelte Staus gegeben, zu einem „Verkehrschaos“ sei es allerdings nicht gekommen.

Nach Angaben von Stadtsprecher Peter Fischer schlugen beim Amt für Verkehrsangelegenheiten zwar diverse Beschwerden auf, die darin geäußerte Kritik an fehlenden Informationen zu der Maßnahme weist die Stadt jedoch zurück. Es sei bereits frühzeitig umfassend informiert worden. „Einige haben sich auch beschwert, dass sie zu spät zur Arbeit gekommen sind“, sagt Fischer, der betont, dass das Vorhaben bewusst in die verkehrsärmere Ferienzeit gelegt wurde. Bei der Maßnahme handelt es sich um den barrierefreien Umbau der Haltestelle „Barriere“. Nach den erfolgten Arbeiten in der entgegengesetzten Fahrtrichtung ist nun die Bergheimer Straße stadtauswärts bis Höhe Lupinenstraße für den Individualverkehr gesperrt. Voraussichtlich bis zum 6. August, so die Stadt. Eine Umleitung erfolgt über die Erprather-, Aurin- sowie Lupinenstraße und ist auch entsprechend ausgeschildert. Die Stadt geht davon aus, dass sich die anfänglichen Staus im Laufe der nächsten Tage reduzieren werden, wenn die Pendler entweder früher losfahren oder Alternativrouten nutzen.